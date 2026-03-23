“Anime del fiume. Storie controcorrente lungo l’Adda”. Ieri in occasione della Giornata mondiale dell’acqua, la Casa della poesia di Monza ha proposto lo spettacolo “Anime del fiume” al teatro Binario 7. Un’esperienza immersiva di musica, parole e immagini che celebra il legame tra l’uomo e l’Adda. Tratto dal volume omonimo di Chiara Corno e Bruno Zanzottera, lo spettacolo esplora l’Adda non soltanto attraverso i grandi nomi della storia, da Alessandro Manzoni a Leonardo da Vinci, ma dà voce anche a chi il fiume lo vive “controcorrente”: pescatori, sognatori, custodi di memorie e lavoratori dell’archeologia industriale. L’acqua è origine, cammino e memoria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’uomo e l’Adda, un legame celebrato al Binario 7

Articoli correlati

Leggi anche: Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo

Tutto quello che riguarda L'uomo e l'Adda un legame celebrato al...

Temi più discussi: L’uomo e l’Adda, un legame celebrato al Binario 7; Spino d’Adda: ha maltrattato la moglie per un anno. I Carabinieri di Pandino hanno eseguito la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare e applicato il braccialetto elettronico; Cade dal muretto verso la sponda dell'Adda, soccorsi mobilitati; Villa d’Adda, si cerca un 38enne. Manca da casa dal 1° marzo.

Poliziotto fuori servizio salva uomo in difficoltà lungo l’AddaDomenica 8 giugno, un agente della Polfer di Treviglio, libero dal servizio, stava percorrendo in bicicletta una strada sterrata che costeggia il fiume Adda, quando ha notato un uomo seduto sul ciglio ... ecodibergamo.it

Minaccia di volersi buttare nell’Adda: carabinieri e pompieri lo bloccanoÈ accaduto giovedì mattina 2 ottobre, attorno alle 10: l’uomo, dopo aver fatto sapere alla moglie le proprie intenzioni, con la sua auto ha raggiunto l’Adda nel territorio di Calusco e, dopo aver ... ecodibergamo.it

Scoppia il caso a Trezzo sull'Adda: annullata la visita scolastica alla moschea dopo le proteste della Lega. La scuola difende l'iniziativa: "Era un'occasione di conoscenza, non di culto". Una polemica che ha bloccato un percorso didattico già approvato. facebook

VITTORIA DELLA LEGA, ANNULLATA LA GITA IN MOSCHEA Dopo le nostre segnalazioni e la nostra opposizione a questa scelta, per fortuna la gita organizzata dalla #scuola di Trezzo sull'Adda nella #moschea di Mezzago è stata annullata. Basta con l'isla x.com