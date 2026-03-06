Al teatro Fenaroli di Lanciano arriva November | sul palco con Luca Barbareschi c' è l' attore abruzzese Nico Di Crescenzo

Al teatro Fenaroli di Lanciano, lo spettacolo “November” di David Mamet sarà rappresentato con l’attore abruzzese Nico Di Crescenzo sul palco. La commedia satirica, parte di una tournée italiana, farà tappa anche al teatroCircus di Pescara nelle date del 28 e 29 aprile 2026. La produzione coinvolge artisti locali e nazionali e si inserisce nel calendario teatrale della regione.

Tra gli attori in scena anche l'abruzzese Nico Di Crescenzo, che torna a recitare in Abruzzo dopo anni di tournée nazionali che lo hanno visto protagonista in importanti produzioni come Anastasia, Billy Elliot e Taxi a due piazze. Nel corso della sua carriera ha preso parte a diverse produzioni di rilievo del panorama teatrale nazionale, costruendo nel tempo un percorso professionale solido e riconosciuto.