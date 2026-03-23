Rudiger Juve, conferme dalla Germania: i bianconeri provano il colpo a zero! Le ultimissime Lewandowski Juve, il polacco resta un obiettivo di Comolli. Ma c’è una nuova opzione per l’attaccante. Gli aggiornamenti Di Carlo post Juventus Next Gen Gubbio: «Ci lascia l’amaro in bocca questo pareggio ma se li lasci giocare hanno qualità.» Brambilla post Juventus Next Gen Gubbio: «Per noi la partita non è mai finita, questi ragazzi non mollano mai. Puczka ha voglia e testa giusta» Pagelle Juventus Next Gen Gubbio: Puczka da 9 gol in stagione, Guerra eterno, scossa Oboavwoduo dalla panchina. Licina. VOTI Juventus Next Gen Gubbio 2-2: pareggia Guerra al fotofinish! Bianconeri che non muoiono mai Canzi dopo il Genoa: «Abbiamo l’ansia, dobbiamo essere più lucide. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Locatelli distrutto dopo il rigore sbagliato col Sassuolo: la reazione dei compagni e quel gesto di Spalletti

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Una selezione di notizie su Locatelli distrutto

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Locatelli distrutto dopo Juve-Galatasaray: Mi viene da piangere. All’andata è successo un episodioManuel Locatelli si presenta distrutto ai microfoni della TV dopo Juventus-Galatasaray: Onestamente mi viene da piangere, per come ci abbiamo creduto e per quello che abbiamo dato. Credo che abbiamo ... fanpage.it

Retroscena Juve, così Spalletti ha tolto il rigore a Yildiz per darlo a LocatelliManuel Locatelli è il rigorista della Juventus e questa non è una notizia. Ma stasera, nel finale del match con il Sassuolo, Kenan Yildiz sembrava pronto ad incaricarsi della battuta sul parziale di 1 ... msn.com

Locatelli distrutto dopo il rigore sbagliato Così hanno reagito i compagni e il tecnico facebook

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