Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 23 marzo
"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 23 marzo 2026 Ariete Può darsi che non siate del tutto soddisfatti di come vanno le cose, ma d'altra parte chi lo è completamente? Ma voi potete contare sulla generosa assistenza delle stelle, oggi pure di una Luna valida per le iniziative professionali e commerciali. Nelle vostre mani laboriose una serie di ottime opportunità, sappiate scegliere le più vantaggiose e non dimenticate di mettere ordine nelle carte, documenti. Sensibilità in amore. In serata un'allegra rimpatriata con gli amici. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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