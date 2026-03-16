Le Stelle di Branko ecco le previsioni di lunedì 16 marzo

Le previsioni di lunedì 16 marzo sono state pubblicate dall'astrologo noto per le sue indicazioni quotidiane. Le Stelle di Branko forniscono dettagli sugli eventi astrali che influenzeranno la giornata, condividendo le sue interpretazioni riguardo ai movimenti planetari. Le sue previsioni sono seguite da un vasto pubblico in Italia, interessato a conoscere le tendenze e le energie che caratterizzeranno il giorno.

"Le Stelle di Branko", le previsioni dell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano. Ecco l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di lunedì 16 marzo 2026 Ariete Luna in Acquario - umana, estrosa, socievole, interessante per la ricerca scientifica e medica, ma poco pratica e poco sensibile per le ambizioni economiche. Avete però una bella spinta euforica che vi regala Venere, le amicizie e le conoscenze possono avere un ruolo importante se avete progetti molto personali nel campo del lavoro. Fatevi avanti, lanciate le idee. Qualcuno cerca di distorcere la verità e convincervi del contrario. Non vi dovete fermare se siete alle prese con un nuovo amore. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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