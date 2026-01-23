Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 23 gennaio 2026

Le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi, 23 gennaio 2026, offrono un'ampia panoramica sulle principali tematiche del mondo dello sport. Tuttosport, Corriere dello Sport e La Gazzetta dello Sport presentano notizie, risultati e approfondimenti dedicati agli eventi più rilevanti della giornata. Un aggiornamento essenziale per rimanere informati sulle dinamiche del panorama sportivo nazionale e internazionale.

Juventus, scelto il profilo del vice Kalulu? Ecco l’ultima idea dei bianconeri per rinforzare le corsie MasterChef Italia 15 sbarca all’Allianz Stadium: una prova da Champions e un momento esilarante tra Chiellini e Cannavacciuolo Torino, Cairo promette: «Con Petrachi pensiamo a migliorare il Toro. Baroni? Ci siamo detti questa cosa» Infortunati Napoli, azzurri in ansia per Neres! Le novità dopo l’amichevole di oggi Diretta gol Europa League: Roma Stoccarda 2-0, decide la doppietta di Pisilli! Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione Manchester United, ufficiale l’addio di Casemiro a fine stagione: niente rinnovo! L’annuncio del club e del centrocampista Douglas Luiz, nuova avventura in prestito per il centrocampista della Juve? Ci pensa una big della Premier League! Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com

RASSEGNA STAMPA 23 GENNAIO 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

