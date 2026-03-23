Andrea Lazzari si è raccontato in una lunga intervista concessa a 'Fanpage'. Di seguito, le sue parole. Sul mancato trasferimento al Milan: “Nel 2010 a Cagliari sono esploso e c’erano tante voci. Il mister a fine stagione si è trasferito al Milan e si vociferava di un interesse dei rossoneri. Forse avrei dovuto farla una telefonata 'paracula' e dirgli: «Max, come stai? Che dici, mi porti al Milan?». Io non sono mai stato uno che chiama gli ex allenatori o compagni, mi sembra sempre di passare per opportunista. Forse, però, in quel caso, sarebbe servito”. Sui difensori più forti che ha affrontato: “Ce ne sono stati tanti, io ho giocato all’epoca di Maldini, Cannavaro e Nesta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Lazzari: “Stam era davvero una bestia, incuteva timore”, poi la storia del mancato trasferimento al Milan

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