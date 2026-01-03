L'India ha dato a X, l'azienda di Elon Musk, un avviso di 72 ore per apportare modifiche a Grok, la sua intelligenza artificiale. La richiesta nasce a seguito di segnalazioni di contenuti inappropriati, con il governo che minaccia sanzioni se le modifiche non saranno effettuate. Questa situazione evidenzia le tensioni tra le autorità indiane e le piattaforme digitali, sottolineando l'importanza di regolamentazioni più stringenti nel settore tecnologico.

Nuova Delhi impone modifiche urgenti a Grok, l’IA di X, dopo segnalazioni di immagini oscene: ultimatum di 72 ore e rischio sanzioni per la piattaforma di Elon Musk. 🔗 Leggi su Fanpage.it

