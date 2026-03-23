Tarantini Time Quotidiano È stato denunciato in stato di libertà un giovane di 24 anni, ritenuto presunto responsabile di un furto aggravato commesso in un supermercato del quartiere Lama. A intervenire è stato un poliziotto libero dal servizio che, all’interno dell’esercizio commerciale, ha notato il ragazzo mentre occultava alcuni prodotti nello zaino. Dopo aver superato le casse senza pagare, il giovane ha tentato di allontanarsi, nonostante il tentativo dei dipendenti di fermarlo. L’agente ha immediatamente contattato la Sala Operativa della Questura, seguendo nel frattempo i movimenti del sospettato. Raggiunto poco dopo, il 24enne è stato bloccato grazie anche all’arrivo degli operatori della Squadra Volante, con i quali il poliziotto era rimasto in costante contatto. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Lama, furto in supermercato: 24enne denunciato dalla Polizia

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