Tenta di rubare al supermercato | 24enne fermato dalla polizia
La polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni che stava tentando di scappare con della merce rubata dal supermercato. Gli agenti sono intervenuti prima che riuscisse a uscire dal negozio.
Il giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Per lui foglio di via e avvio della procedura per la revoca dell’asilo politico È stato fermato all'interno del supermercato, prima che riuscisse ad allontanarsi con la merce rubata. Un uomo di 24 anni, di origine indiana, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto al punto vendita Lidl di via Valcamonica, a Brescia. L'allarme è arrivato al numero di emergenza 112, che il direttore del supermercato ha contattato per segnalare la presenza di un individuo già noto per precedenti episodi simili.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Approfondimenti su Supermercato Rubare
Tenta di rubare al supermercato: fermato dai carabinieri
Ultime notizie su Supermercato Rubare
Argomenti discussi: Tenta di rubare nel parcheggio interrato di Carignano, arrestato dalla polizia locale; Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto, scappa. Poi minaccia di buttarsi da un condominio; Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guai; Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla polizia - BresciaToday.
Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla poliziaIl giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Per lui foglio di via e avvio della procedura per la revoca dell’asilo politico ... bresciatoday.it
Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enneUna 22enne è uscita da un market Iperal senza pagare 210 prodotti, mentre il complicedistraeva la cassiera. L’uomo identificato ... ecodibergamo.it
CATANIA, TENTA DI RUBARE UNO SCOOTER IN VIALE LIBERTÀ: BLOCCATO E DENUNCIATO UN MINORENNE GRAZIE ALL’INTERVENTO DI DUE CARABINIERI FUORI SERVIZIO CATANIA – Tentato furto sventato nella serata di ieri, intorno alle 21.15, s - facebook.com facebook
Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enne x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.