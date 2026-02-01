La polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni che stava tentando di scappare con della merce rubata dal supermercato. Gli agenti sono intervenuti prima che riuscisse a uscire dal negozio.

Il giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Per lui foglio di via e avvio della procedura per la revoca dell’asilo politico È stato fermato all'interno del supermercato, prima che riuscisse ad allontanarsi con la merce rubata. Un uomo di 24 anni, di origine indiana, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato dopo un tentativo di furto al punto vendita Lidl di via Valcamonica, a Brescia. L'allarme è arrivato al numero di emergenza 112, che il direttore del supermercato ha contattato per segnalare la presenza di un individuo già noto per precedenti episodi simili.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Supermercato Rubare

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Supermercato Rubare

Argomenti discussi: Tenta di rubare nel parcheggio interrato di Carignano, arrestato dalla polizia locale; Scoperto mentre tenta di rubare nelle auto, scappa. Poi minaccia di buttarsi da un condominio; Ruba al supermercato, 76enne finisce nei guai; Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla polizia - BresciaToday.

Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla poliziaIl giovane, 24 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato bloccato mentre cercava di uscire con merce rubata. Per lui foglio di via e avvio della procedura per la revoca dell’asilo politico ... bresciatoday.it

Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enneUna 22enne è uscita da un market Iperal senza pagare 210 prodotti, mentre il complicedistraeva la cassiera. L’uomo identificato ... ecodibergamo.it

CATANIA, TENTA DI RUBARE UNO SCOOTER IN VIALE LIBERTÀ: BLOCCATO E DENUNCIATO UN MINORENNE GRAZIE ALL’INTERVENTO DI DUE CARABINIERI FUORI SERVIZIO CATANIA – Tentato furto sventato nella serata di ieri, intorno alle 21.15, s - facebook.com facebook

Casnigo, tenta di rubare 210 prodotti al supermercato. Inseguita da un cliente, arrestata 22enne x.com