La Volta Buona gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, “La Volta Buona” porta a Roma un calendario di eventi che uniscono teatro, musica e intrattenimento. Tra ospiti di grande popolarità, interviste e talk, il programma offre un approfondimento sui successi televisivi e i fenomeni di costume più discussi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un’occasione per scoprire storie e protagonisti che hanno segnato il panorama culturale italiano.

ROMA – Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi ed ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste, talk e momenti di intrattenimento. Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna "La Volta Buona" il programma condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14 su Rai 1. Spazio, come sempre, alle interviste "one to one". Tra gli ospiti il regista Massimiliano Bruno, attualmente al cinema con il nuovo film "Due cuori e due capanne", interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Di musical si parlerà invece con Paolo Conticini e Mauro Casciari, impegnati a Roma con lo spettacolo "Tootsie", adattamento italiano del celebre film di Sydney Pollack: una commedia brillante che gioca con identità, trasformazioni e ritmo cinematografico.

Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia - Il programma di Caterina Balivo cambia location per una settimana: “La volta buona” andrà in onda direttamente da Sanremo durante il Festival. libero.it

La Volta Buona, ospiti e temi dal 12 al 16 gennaio su Rai 1 - 00: ospiti, cinema, musica e storie personali con Caterina Balivo. lifestyleblog.it

“Non ho più mangiato per due anni, fu necessario un ricovero. Quando tornai ero molto dimagrito: pesavo 71 chili e una volta uscito dall’Isola ero arrivato a 53” Laerte Pappalardo a La Volta Buona, il figlio di Adriano, ex concorrente dell’Isola dei Famosi, ha ra - facebook.com facebook

“Non volevo essere l’unica donna del Festival, invece fui l’unica donna del Festival e del DopoFestival” ~ Le migliori frasi di Valeria Marini #LaVoltaBuona #Sanremo2026 x.com

