La Volta Buona gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio

Da lopinionista.it 18 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio, “La Volta Buona” porta a Roma un calendario di eventi che uniscono teatro, musica e intrattenimento. Tra ospiti di grande popolarità, interviste e talk, il programma offre un approfondimento sui successi televisivi e i fenomeni di costume più discussi, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Un’occasione per scoprire storie e protagonisti che hanno segnato il panorama culturale italiano.

ROMA – Teatro, musica, senza rinunciare ai successi televisivi ed ai fenomeni di costume, con i protagonisti più amati dal pubblico e interviste, talk e momenti di intrattenimento. Lunedì 19 gennaio – tutti giorni fino a venerdì – torna “La Volta Buona” il programma condotto da Caterina Balivo, in onda alle 14 su Rai 1. Spazio, come sempre, alle interviste “one to one”. Tra gli ospiti il regista Massimiliano Bruno, attualmente al cinema con il nuovo film “Due cuori e due capanne”, interpretato da Edoardo Leo e Claudia Pandolfi. Di musical si parlerà invece con Paolo Conticini e Mauro Casciari, impegnati a Roma con lo spettacolo “Tootsie”, adattamento italiano del celebre film di Sydney Pollack: una commedia brillante che gioca con identità, trasformazioni e ritmo cinematografico. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

la volta buona gli ospiti da luned236 19 a venerd236 23 gennaio

© Lopinionista.it - “La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 19 a venerdì 23 gennaio

Leggi anche: “La Volta Buona”, gli ospiti da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre

Leggi anche: “La volta buona”, gli ospiti da lunedì 5 a venerdì 9 gennaio

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La Volta Buona gli ospiti da lunedì 12 a venerdì 16 gennaio.

volta buona ospiti luned236La volta buona, anticipazioni 19-24 gennaio: ospiti e temi - La volta buona si conferma uno dei pilastri del pomeriggio di Rai 1, con una settimana dal 12 al 16 gennaio 2026 che ha visto il programma condotto da ... lifestyleblog.it

volta buona ospiti luned236Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia - Il programma di Caterina Balivo cambia location per una settimana: “La volta buona” andrà in onda direttamente da Sanremo durante il Festival. libero.it

volta buona ospiti luned236La Volta Buona, ospiti e temi dal 12 al 16 gennaio su Rai 1 - 00: ospiti, cinema, musica e storie personali con Caterina Balivo. lifestyleblog.it

Beware Of THIS Bitcoin Level! [Many Traders Will Get Trapped]

Video Beware Of THIS Bitcoin Level! [Many Traders Will Get Trapped]

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.