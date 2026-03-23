Come ogni sera, anche domenica 22 marzo è tornato su Canale5 l’imperdibile appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna. Ancora una volta Gerry Scotti ha conquistato la serata dell’emittente di punta Mediaset proseguendo poi con una nuova puntata de Chi vuol essere milionario – Il Torneo. Questa volta la puntata è stata molto frizzante, soprattutto per via della maxi vincita conquistata dalla nuova campionessa Elisa che ha condotto una partita davvero emozionante, ma sulla quale si sono aperti parecchi dubbi per via dei tempi di risposta. Lo stesso Gerry ha sottolineato la cosa, dando però una giustificazione plausibile, ma sul web si sono velomente moltiplicati i commenti dei fan del game show che hanno contribuito ad aprire un piccolo caso giallo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna 22 marzo, giallo sulla maxi vincita: “Era fuori tempo”. Ma Gerry rassicura

Articoli correlati

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti su Samira Lui: “Di sicuro piangerà!”. E la vincita è maxiNella puntata del 17 marzo de La Ruota della Fortuna va in scena l’ennesimo scambio di battute fra Gerry Scotti e Samira Lui.

La Ruota della Fortuna, 1 marzo: Gerry Scotti dedica la puntata all’amore ma “dimentica” Samira LuiAnche domenica 1 marzo è tornato su Canale5 il tradizionale appuntamento dell’access prime time con La Ruota della Fortuna prima di lasciare spazio a...

Tutti gli aggiornamenti su Ruota della Fortuna

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Giovedì 19 marzo Video; La ruota della fortuna: Venerdì 13 marzo Video; La ruota della fortuna: Martedì 17 marzo Video; La ruota della fortuna: Francesca alla Ruota delle Meraviglie Video.

La Ruota della Fortuna, maxi-vincita con giallo e Gerry Scotti sbotta: Lo giuro. La campionessa sbanca tra le proteste del webMaxi vincita nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 22 marzo 2026, nonostante le rassicurazioni di Gerry Scotti c'è chi è dubbioso sulla regolarità ... libero.it

Come nasce una puntata della Ruota della fortuna?Gira La Ruota della Fortuna e gira un mondo tutto intorno a lei. Da quando Gerry Scotti l’ha riportata in onda su Canale 5 il 14 luglio scorso, con i suoi ascolti record non si è più fermata. Grazie ... sorrisi.com

Choc a la Ruota della Fortuna: Gerry Scotti ha cacc..Altro... facebook