Riccardi | Elenco scrutatori parla il sindaco La Marca sua santità la legalità

Il sindaco di Manfredonia ha pubblicato l'elenco degli scrutatori, mentre Riccardi ha commentato la scelta del primo cittadino, affermando che avrebbe dovuto lasciar cadere la questione e non intervenire. Riccardi ha anche fatto riferimento alla legalità, sottolineando il suo punto di vista sulla gestione dell’argomento. La discussione si è sviluppata pubblicamente, coinvolgendo le dichiarazioni di entrambe le parti.

Il Sindaco di Manfredonia avrebbe fatto meglio a non rispondere e a lasciare cadere la questione, evitando così un mio ulteriore intervento sul tema. Ha preferito invece cimentarsi in una risposta imbarazzante e inqualificabile, sicuramente indotta da chi vuole far valere la propria posizione di burocrate estremo difensore del rispetto formale delle leggi. Ci fa sapere di aver disturbato il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati), il quale ha riferito, ovviamente, due cose elementari: che non esiste una norma specifica che obblighi la pubblicazione dei verbali, e ci mancherebbe che vi fosse una previsione così puntuale, e che il D.lgs. 332013 non impone la pubblicazione dei verbali né dell'elenco degli scrutatori.