Pronostico PSG-Newcastle | succederà per la prima volta nella storia

La partita tra PSG e Newcastle, in programma mercoledì alle 21, rappresenta un incontro storico nella fase a gironi di Champions League. Si tratta di una sfida importante per entrambe le squadre, con possibili variazioni nelle formazioni e un pronostico da analizzare. Qui troverai informazioni chiare e aggiornate sull’evento, per seguire con attenzione questa novità nel contesto della competizione europea.

PSG-Newcastle è una partita dell’ottava giornata della League Phase di Champions League e si gioca mercoledì alle 21: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Appaiate a quota tredici punti in classifica, chi perde tra PSG e Newcastle sarà sicuramente fuori dalle prime otto. E visto che parliamo dei campioni d’Europa in carica, una mezza idea su chi dovrà giocare due partite in più ce l’abbiamo. Anche perché, per i parigini, il fine settimana è stato quello del ritorno in vetta al campionato. Quindi c’è euforia. (AnsaFoto) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

Pronostico Paris Saint-Germain vs Newcastle – 28 Gennaio 2026Il palcoscenico del UEFA Champions League accoglie un confronto di grande prestigio: Paris Saint-Germain - Newcastle, in programma il 28 Gennaio 2026 alle ... news-sports.it

PSG-Newcastle: dove vedere il match di Champions League in TV e in streamingLa fase campionato di Champions League è pronta a vivere l'ultima giornata. Tra le sfide più interessanti in programma spicca quella tra PSG e Newcastle, che occupano attualmente la sesta e la settima ... tag24.it

Nella mia infanzia è stato la copertina di #Fifa97 con la maglia del #Newcastle, con i primi ricordi di lui come giocatore nel #PSG: giocava in coppia d’attacco con George #Weah ed il talentuoso brasiliano #Rai alle loro spalle ad inventare calcio. Erano i magic - facebook.com facebook