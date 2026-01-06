Kate Middleton si avvicina al suo 44° compleanno, previsto per il 9 gennaio. Mentre si prepara a celebrare questa occasione, ha già definito le sue priorità per il futuro, tra cui la rinuncia a due viaggi pianificati con William nel 2026. Un momento di riflessione e di impegno per la Duchessa, che continua a dedicarsi alle sue attività e ai progetti di famiglia.

Kate Middleton è pronta a festeggiare i suoi primi 44 anni il prossimo 9 gennaio e intanto per il 2026 ha già stabilito quelle che sono le sue priorità. Da qui la decisione di non accompagnare suo marito William in due viaggi internazionali ufficiali. Kate Middleton compie 44 anni. Il 9 gennaio Kate Middleton compie 44 anni. Come sempre, festeggerà il suo compleanno in forma privata, con William e i tre bambini, George, Charlotte e Louis. È probabile che quel giorno sarà raggiunta dai suoi genitori Carole e Michael Middleton, mentre più difficilmente andranno a trovarla la sorella Pippa e il fratello James. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton si prepara a festeggiare i 44 anni e rinuncia a due viaggi con William

Leggi anche: Taylor Swift si prepara al matrimonio: avrebbe invitato anche il principe William e Kate Middleton

Leggi anche: Lutto per Kate Middleton e William, morto a 45 anni l’amico del Principe

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Kate Middleton, svelati i progetti per il 2026 . “Arriverà al suo apice”; Capodanno a Bangalore: tutto quello che devi sapere su deviazioni del traffico, restrizioni al parcheggio, orari di metro e autobus | MR IT.

Amici di Kate Middleton raccontano il pensiero della principessa riguardo il rapporto tra il marito, il principe William, e Harry, Duca di Sussex, ormai inesistente. Oggi i Galles sono concentrati solo sulla loro famiglia. Cosa è emerso - facebook.com facebook