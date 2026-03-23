Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Luciano Spalletti ha espresso una combinazione di elogi e critiche nei confronti dei suoi giocatori della Juventus dopo il deludente pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. “Abbiamo creato molte occasioni, ma spesso abbiamo preso decisioni sbagliate”, ha commentato l’allenatore. I Bianconeri stavano cercando di riconquistare un posto in Champions League, ma si sono trovati ad affrontare una squadra del Sassuolo, colpita da numerosi infortuni e da un’epidemia di tosse canina. La Juventus era passata in vantaggio grazie a Kenan Yildiz, ma Andrea Pinamonti ha pareggiato per gli avversari. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Juventus, meritava la vittoria, ma ha commesso scelte errate nel pareggio contro il Sassuolo.

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