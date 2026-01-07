La Juventus ottiene la sua prima vittoria del 2026 nel match contro il Sassuolo, conclusosi con un risultato di 0-3 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Decisivi un autogol, più le reti di Miretti e David, che permettono alla squadra di Spalletti di tornare al successo dopo il pareggio con il Lecce. Un risultato importante per i bianconeri nella stagione in corso.

La Juventus, nel gelo del Mapei Stadium di Reggio Emilia sconfigge il Sassuolo con un netto 0-3. I ragazzi di Spalletti dunque trovano la prima vittoria del 2026, dopo il pareggio casalingo con il Lecce. I bianconeri giocano un calcio spumeggiante e con grinta e voglia di vincere riescono a dominare i neroverdi di Grosso, che nulla hanno potuto quest’oggi. La Vecchia Signora entra in campo con convinzione e riesce a schiacciare i padroni di casa nella loro area di rigore. Pur tirando tanto la Juventus sbaglia tantissimo, finché un autogol sblocca la partita. Il Sassuolo non riesce mai a uscire, complice un pressing asfissiante degli ospiti, che arrivano sempre per primi su ogni pallone. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Serie A, contro il Sassuolo arriva la prima vittoria del 2026 per la Juventus: decisivi un autogol, Miretti e David

Leggi anche: H.C. Sannio: arriva la prima vittoria in serie A Silver contro il Fasano

Leggi anche: Pagelle Sassuolo Juve: riscatto David, Miretti in grande spolvero, ma la certezza di Spalletti è…VOTI

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sassuolo - Parma (1-1) Serie A 2025; Serie A | Sassuolo-Juventus, le statistiche del match; Serie A, ok Milan, Napoli e Inter. Bologna-Sassuolo 1-1. HIGHLIGHTS; Sassuolo-Parma: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo reale.

Sassuolo – Juventus LIVE Diretta Streaming e Tv Serie A 19° Giornata - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 19° Giornata Serie A, Martedì 6 Gennaio ore 20:45. stadiosport.it