Serie A contro il Sassuolo arriva la prima vittoria del 2026 per la Juventus | decisivi un autogol Miretti e David
La Juventus ottiene la sua prima vittoria del 2026 nel match contro il Sassuolo, conclusosi con un risultato di 0-3 allo Stadio Mapei di Reggio Emilia. Decisivi un autogol, più le reti di Miretti e David, che permettono alla squadra di Spalletti di tornare al successo dopo il pareggio con il Lecce. Un risultato importante per i bianconeri nella stagione in corso.
La Juventus, nel gelo del Mapei Stadium di Reggio Emilia sconfigge il Sassuolo con un netto 0-3. I ragazzi di Spalletti dunque trovano la prima vittoria del 2026, dopo il pareggio casalingo con il Lecce. I bianconeri giocano un calcio spumeggiante e con grinta e voglia di vincere riescono a dominare i neroverdi di Grosso, che nulla hanno potuto quest’oggi. La Vecchia Signora entra in campo con convinzione e riesce a schiacciare i padroni di casa nella loro area di rigore. Pur tirando tanto la Juventus sbaglia tantissimo, finché un autogol sblocca la partita. Il Sassuolo non riesce mai a uscire, complice un pressing asfissiante degli ospiti, che arrivano sempre per primi su ogni pallone. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
