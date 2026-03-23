Juventus | la proposta di Kessiè

Juventus: Kessiè non nasconde più la voglia di lasciare l’Arabia Saudita e tornare nel campionato che lo ha lanciato, la Serie A. Il centrocampista ivoriano, 29 anni (30 a dicembre 2026), è in scadenza con l’Al-Ahli il 30 giugno 2026 e non ha intenzione di rinnovare, nonostante offerte di prolungamento biennale L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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