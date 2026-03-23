Juventus | crisi del dischetto

La Juventus è precipitata in una vera e propria crisi dal dischetto: tre rigori consecutivi falliti in Serie A nella stagione 20252026, un blackout che ha già privato i bianconeri di quattro punti pesantissimi nella corsa alla Champions League. L’ultimo episodio, datato 21 marzo 2026 contro il Sassuolo (1-1 all’Allianz L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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