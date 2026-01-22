Segui la cronaca in tempo reale di Napoli Juventus Women, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia femminile. La partita si è conclusa con un risultato di 1-2, con Girelli che ha segnato dal dischetto allo scadere. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e tutte le informazioni aggiornate sul risultato e l’andamento dell’incontro.

di Mauro Munno Napoli Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per l’andata dei quarti di Coppa Italia femminile. La Juventus Women di Max Canzi è ospite del Napoli nella gara valida per l’andata dei quarti di Coppa Italia Women. Le bianconere devono rialzarsi dopo la sconfitta in campionato con l’Inter. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Napoli Juventus Women 1-2: sintesi e moviola. 88? Gol Girelli – Conclusione angolata alla destra di Thisgaard che si allunga ma non arriva 87? Calcio di rigore per la Juve – Evidente fallo di mano in area di Pettenuzzo, nel tentativo di anticipare Girelli 86? Ammonita Sciabica – Trattenuta ai danni di Bonansea 70? Colpo di testa Cambiaghi – Svetta sul cross di Kullberg alle spalle di Giordano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Napoli Juventus Women 1-2 LIVE: Girelli dal dischetto allo scadere

