Trump come il gladiatore nel video della Casa Bianca | così il presidente Usa prepara il suo team al 2026

Da quotidiano.net 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel video diffuso dalla Casa Bianca, Donald Trump si presenta come un gladiatore pronto alla battaglia, similmente a Russell Crowe in

Nel montaggio vengono affiancate le immagini di Russel Crowe che sprona le sue truppe prima della battaglia a quelle del tycoon, con il messaggio: “E siamo ancora all’inizio”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

