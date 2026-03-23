Per venire incontro alle esigenze dei contribuenti che vivono in condizioni di difficoltà economiche, ogni anno il governo stanzia dei fondi per sovvenzionare bonus e agevolazioni finalizzate all’acquisto di beni e servizi di prima necessità: spesso, tuttavia, alcuni di questi incentivi sono poco noti e pertanto non vengono interamente sfruttati da chi ne avrebbe invece diritto, ecco alcuni di quelli più interessanti. In generale si può dire che le misure che registrano un numero maggiore di richieste sono quelle più dibattute: mentre l'attenzione è tutta rivolta ai soliti incentivi, come l’ Assegno Unico o quelli legati all’edilizia, in tanti ignorano una serie di piccoli ma preziosi bonus attivi per il 2026. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Isee 2026, non solo assegno unico: 5 sussidi "nascosti" da richiedere subito

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