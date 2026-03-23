Donald Trump accelera sul fronte diplomatico e rilancia l’ipotesi di una svolta nel conflitto con l’Iran. «Abbiamo raggiunto un accordo sui punti principali», ha dichiarato il presidente americano, parlando di contatti «molto buoni e produttivi» e indicando la possibilità concreta di chiudere un’intesa nel giro di pochi giorni. Al centro, secondo la versione della Casa Bianca, ci sarebbe un accordo articolato in quindici punti, con un nodo considerato decisivo: Teheran avrebbe accettato di non dotarsi dell’arma nucleare. Le parole del presidente arrivano mentre sul terreno la guerra continua e mentre da Teheran giunge una smentita netta. Le autorità iraniane negano qualsiasi negoziato, diretto o indiretto, e respingono la ricostruzione americana, sostenendo che non esistano colloqui in corso con Washington. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Iran, Trump: «Accordo in 15 punti, stop all’atomica e cambio di regime». Ma Teheran non conferma

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