Gli Stati Uniti e l’Iran hanno avviato “ very good and productive conversations ” su una possibile risoluzione delle ostilità in Medio Oriente, con colloqui che proseguiranno nei prossimi giorni. Sulla base di questo sviluppo, annunciato direttamente da Donald Trump tramite il suo Truth Social, il presidente statunitense ha fatto sapere anche di aver ordinato il rinvio di tutti gli attacchi contro centrali elettriche e infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinandolo al successo del processo negoziale. La decisione segna un potenziale punto di svolta nella gestione della crisi dello Stretto di Hormuz, spostando il baricentro da una logica di escalation militare a una fase di de-escalation condizionata e negoziata. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Iran, negoziati in corso. Trump prova a rimodellare la crisi di Hormuz

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