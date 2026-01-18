Incidente in A14 tamponamento tra furgone e auto | 4 feriti gravissimo un bimbo di 2 mesi

Nella serata di ieri sull'A14 in provincia di Bologna, si è verificato un tamponamento tra un furgone e un'auto, con quattro persone rimaste ferite. Tra i feriti, un neonato di due mesi è in condizioni gravissime. L’incidente è avvenuto all’altezza di Poggio Grande, causando disagi alla viabilità e richiedendo l’intervento dei soccorsi. Le autorità stanno ancora accertando le cause dell’incidente.

Bologna, 18 gennaio 2025 - Un altro incidente, ieri sera, in autostrada: un furgone, mentre viaggiava lungo l'A14 in direzione sud, all'altezza di Poggio Grande (Castel San Pietro Terme) ha tamponato una macchina che precedeva il suo passaggio: gravissimo un bimbo di appena due mesi. Il sinistro pare sia accaduto a causa di un colpo di sonno da parte del conducente del furgone, che è rimasto illeso nello schianto e quindi non ha portato ferite. Il bilancio, però, è di quattro feriti, trasportati tutti all'ospedale Maggiore: due giovani di 27 e 28 anni hanno riportato feriti lievi, una donna di 32 anni invece è stata accompagnata in ospedale in codice di media gravità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

