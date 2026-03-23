Imprese Tasca A2a | Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition

Da iltempo.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'integrazione tra la cultura aziendale e strategica di A2a e la Just transition è avvenuta incrociando tre dimensioni, quella organizzativa, quella economico - finanziaria e quella culturale, in questo modo siamo riusciti a considerare la Just transition come un passaggio del nostro piano industriale nella valutazione dei nostri investimenti”. Lo ha detto?Roberto Tasca, Presidente di A2a, intervenendo oggi a Roma a ‘Stakeholder engagement. Misurare l'impatto per creare valore', l'evento del Gruppo - realizzato in collaborazione con Assonime e con il contributo di partner strategici quali The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano - dove è stato presentato l'Engagement Value Index report. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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