Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'integrazione tra la cultura aziendale e strategica di A2a e la Just transition è avvenuta incrociando tre dimensioni, quella organizzativa, quella economico - finanziaria e quella culturale, in questo modo siamo riusciti a considerare la Just transition come un passaggio del nostro piano industriale nella valutazione dei nostri investimenti”. Lo ha detto?Roberto Tasca, Presidente di A2a, intervenendo oggi a Roma a ‘Stakeholder engagement. Misurare l'impatto per creare valore', l'evento del Gruppo - realizzato in collaborazione con Assonime e con il contributo di partner strategici quali The European House Ambrosetti e Sda Bocconi School of Management di Milano - dove è stato presentato l'Engagement Value Index report. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Imprese, Tasca (A2a): "Tre dimensioni per integrare cultura aziendale e just transition"

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Imprese: Tasca (A2a), ‘integriamo cultura aziendale e just transition’

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