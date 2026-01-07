Cosrx the 6 peptide skin booster serum l' ibrido che funziona sia come siero che come tonico

Il Cosrx The 6 Peptide Skin Booster Serum è un prodotto multifunzione che agisce sia come siero che come tonico. Arricchito con sei diversi peptidi, aiuta a migliorare la tonicità, la compattezza e la luminosità della pelle, offrendo un trattamento pratico e efficace in un solo passaggio. Ideale per chi cerca un prodotto versatile e di qualità per la cura quotidiana della pelle.

