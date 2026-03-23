il pareggio complicato alle elezioni in slovenia

La sinistra liberale ed europeista di Golob ha ottenuto il 28,6 per cento dei voti, la destra sovranista il 28,1. Le difficili alleanze per formare un governo e la preoccupazione europea La Slovenia è perfettamente e tragicamente divisa a metà, al voto di domenica la sinistra liberale ed europeista attualmente al governo ha preso il 28,6 per cento dei voti e l’opposizione della destra sovranista ha preso il 28,1, che si traducono in 29 e 28 seggi nel Parlamento di Lubiana che conta 90 seggi. Vuol dire che né il Movimento della libertà, Svoboda, del premier Robert Golob (che fa parte di Renew Europe) né il Partito democratico sloveno di Janez... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

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