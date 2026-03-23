Elezioni Slovenia | un risultato incerto

Le elezioni parlamentari in Slovenia si sono concluse con un risultato incerto. Il Movimento per la Libertà (GS), partito liberale al governo e guidato dal primo ministro Robert Golob, non è riuscito a ottenere una maggioranza in Parlamento e dovrà cercare alleanze. Le elezioni parlamentari slovene sembrano destinate a concludersi con un testa a testa tra il Movimento per la Libertà (GS), partito liberale al governo e guidato dal primo ministro Robert Golob, e il Partito Democratico Sloveno (SDS), all’opposizione, guidato dal populista Janez Janša. Con circa il 99% dei voti scrutinati, il partito di Golob è in vantaggio con 29,9% dei voti contro il 27,5% ottenuto dall’SDS. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Elezioni #Slovenia – Risultati finali (seggi): #GS (liberali): 29 (-12) #SDS (conservatori): 28 (+1) #NSi (democristiani): 9 (+1) #SD (centrosinistra): 6 (-1) #DEM (centrodestra): 6 (+6) #Levica (sinistra e verdi): 5 #Resni (populisti di destra): 5 (+5) Minoranze ita x.com

GRANDE SORPRESA IN SLOVENIA! Il primo ministro Golob, filo-europeo e filo-ucraino, vince di stretta misura le elezioni parlamentari contro il populista Jansa, seguace della linea trumpiana. Negli ultimi giorni, Golob ha raggiunto i populisti. facebook