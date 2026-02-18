Artur Ionita si è infortunato, causando un cambiamento nel modulo della squadra. Arrivato ad inizio gennaio, in pieno mercato invernale, il centrocampista ha subito conquistato il cuore dei tifosi dell’Arezzo. Ora, con la sua assenza, l’allenatore si trova a dover ripensare le strategie di gioco.

Arrivato nei primi giorni di gennaio, con il mercato invernale appena aperto, Artur Ionita (nella foto) si è preso subito l’Arezzo. Cristian Bucchi lo ha schierato titolare poche ore dopo l’arrivo contro il Pontedera, confermandolo poi con Vis Pesaro, Juventus Next Gen, Guidonia e Pianese. Solo a Carpi è partito dalla panchina, entrando nella ripresa. Ora però il centrocampista moldavo rischia uno stop per un problema muscolare. Domenica ha lasciato anzitempo la seduta e oggi sono attesi gli esami strumentali. A Gubbio non ci sarà e l’entità dell’infortunio preoccupa lo staff tecnico. La soluzione più immediata è la conferma del 4-3-3 con Mawuli al suo posto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il notiziario. Come cambia il modulo con Ionita infortunato

