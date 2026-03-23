Il No del referendum scuote il Centrodestra | trema il tavolo per il sindaco

Debacle del Centrodestra. Un esito, quello del referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati, che ad Agrigento ha un valore ancora più pesante rispetto a quanto ne ha per la coalizione che governa il Paese e la Sicilia. La Sicilia, regione storicamente a guida di Centrodestra ha fatto registrare la percentuale più bassa di affluenza alle urne e con una alta percentuale di “No”. E’ evidente che il voto “di partito” e di “coalizione” non c’è stato e ha prevalso il voto di protesta nei confronti dei promotori del referendum. Le pochissime iniziative dei sostenitori del “Si” sono state organizzate prevalentemente da Fratelli d’Italia e solo con i sostenitori del partito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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