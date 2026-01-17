PalaZanetti inaugurato il nuovo spazio per lo sport in onore dell’indimenticato allenatore Nerio

È stato inaugurato questa mattina a San Lazzaro il nuovo PalaZanetti, spazio dedicato allo sport presso il Campus Kid. La struttura prende il nome di Nerio Zanetti, figura significativa per la comunità e storico allenatore della Zinella Volley. L'apertura rappresenta un’opportunità per promuovere attività sportive e valorizzare il ricordo di una persona stimata da tutta la comunità locale.

San Lazzaro (Bologna), 17 gennaio 2026 - È stata inaugurata questa mattina, sabato 17 gennaio 2026, la nuova palestra del Campus Kid che da oggi prenderà il nome di " PalaZanetti " in ricordo di Nerio Zanetti, insegnante e indimenticato allenatore della Zinella Volley. Alla cerimonia di inaugurazione erano presenti la sindaca, Marilena Pillati, l'Assessora regionale alla Scuola Isabella Conti, l'Assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico V Ambito Territoriale di Bologna, Giuseppe Panzardi, il Dirigente dell'IC2 di San Lazzaro, Giuseppe Santucci, i familiari e gli amici di Nerio Zanetti, a cominciare dalla moglie Marinella Vaccari.

