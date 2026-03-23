Il 5G arriva a bordo dei treni | parte la rivoluzione sulla Milano-Torino | come funziona

Portare il 5G a bordo dei treni (anche a quelli alta velocità). È il progetto del gruppo Ferrovie dello Stato che ha avviato la sperimentazione della propria rete veloce lungo la linea Torino-Milano. La copertura, nel dettaglio, è attiva tra Torino e Greggio. Il progetto è stato realizzato integrando infrastrutture esistenti di Rfi e Tim con cinque nuovi siti dedicati. L’infrastruttura è stata completata all’inizio di ottobre e sono attualmente in corso le attività di verifica delle performance della rete in contesto operativo reale. “La sperimentazione è finalizzata a valutare qualità e continuità della connessione, anche in galleria e alle alte velocità, oltre a definire l’architettura tecnologica per eventuali sviluppi futuri”, fanno sapere da Fs. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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