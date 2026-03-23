I pronostici di lunedì 23 marzo | Serie C Segunda Division e altri campionati

I pronostici di lunedì 23 marzo, al via la sosta per le nazionali: ci sono partite di Serie C, Segunda Division e altri campionati minori Inizia oggi la sosta per le partite delle nazionali, che in primo piano avranno naturalmente gli spareggi di qualificazione ai Mondiali del 2026 a cui parteciperà anche l’Italia. Oggi ci sono per questo motivo pochissime partite, tre delle quali si giocano in Italia nel campionato di Serie C girone C. Riflettori puntati in modo particolare sul Catania secondo in classifica che a sorpresa ha esonerato l’allenatore Domenico Toscano, sostituendolo con William Viali. Il Benevento primo appare ormai irraggiungibile, e Viali avrà il compito di guidare la squadra alla promozione tramite i playoff. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

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