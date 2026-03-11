Un nuovo documentario su Sky Arte approfondisce la figura di Hans Zimmer, compositore noto per aver creato la colonna sonora de Il Re Leone. Il filmato ripercorre il suo ruolo nel realizzare una delle musiche più riconoscibili nel mondo del cinema. La produzione offre uno sguardo dettagliato sul lavoro del compositore e sulla realizzazione della soundtrack.

Tra le colonne sonore che hanno cambiato la storia del cinema, quella de Il Re Leone occupa un posto speciale. Composta da Hans Zimmer, vinse l’ Oscar nel 1995 e contribuì a trasformare il film Disney in uno dei classici più amati di sempre. Ora quella musica leggendaria torna al centro del racconto nel documentario “Hans Zimmer – Il ribelle di Hollywood”, prodotto dalla BBC e in prima visione il 13 marzo alle 21.15 su Sky Arte, disponibile anche in streaming su NOW. Il film ripercorre la carriera del compositore tedesco che ha rivoluzionato la musica per il cinema, ma dedica particolare attenzione proprio a Il Re Leone. La partitura — nata dalla collaborazione con Elton John e Tim Rice — è considerata ancora oggi uno dei momenti più alti della musica cinematografica degli ultimi decenni. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Hans Zimmer, il genio dietro Il Re Leone: il documentario evento su Sky Arte

