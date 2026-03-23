Hamilton e Kim Kardashian insieme a Tokyo | lei sorride così

Da gazzetta.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lewis Hamilton è già in Giappone, dove nel weekend correrà la F1, a Suzuka. Con lui c'è Kim Kardashian: ecco uno dei video circolati in rete che mostrano i due a spasso per Tokyo. L'influencer americana è apparsa molto sorridente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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