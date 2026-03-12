Iran la guerra del golfo in diretta | Arrestate 4 spie di Teheran

Quattro persone sono state arrestate in Iran con l'accusa di spionaggio. La notizia arriva mentre il Golfo si prepara a un nuovo giorno di tensioni e conflitti. Il governo iraniano non ha ancora fornito dettagli aggiuntivi sui sospetti o sui tempi delle operazioni. La situazione resta critica mentre si intensificano le operazioni e le dichiarazioni ufficiali si susseguono.

L'Iran è "vicino alla sconfitta". Lo ribadisce Donald Trump, all'alba del giorno di guerra nel Golfo numero 13. "Possiamo colpire zone di Teheran e altri luoghi. Se lo facciamo, sarà quasi impossibile per loro ricostruire il loro Paese", ha aggiunto il presidente americano al suo atterraggio di ritorno da un viaggio in Ohio e Kentucky. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre detto che gli Stati Uniti hanno la capacità di rendere "quasi impossibile" qualsiasi ricostruzione dell'Iran. "Ma non voglio", ha precisato Trump. Di seguito, le notizie più importanti della giornata: Usa: via libera al rilascio di 172 milioni di barili di petrolio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

