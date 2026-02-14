Adani difende Allegri | Non fatevi ingannare dal risultato! Col Pisa ha meritato e se Fullkrug segna quel rigore…

Lele Adani ha commentato la vittoria del Milan contro il Pisa, sottolineando che il risultato non riflette pienamente la prestazione della squadra di Allegri. L’ex difensore dell’Inter ha evidenziato che il tecnico toscano ha fatto giocare bene i suoi, anche se il punteggio finale può ingannare. Adani ha anche ricordato come, se Fullkrug avesse trasformato quel rigore, la partita avrebbe preso una piega diversa.

Lele Adani ha commentato la partita tra Pisa e Milan, spiegando che il risultato avrebbe potuto essere ancora più ampio se Fullkrug avesse segnato. Allegri: «La squadra è stata resiliente, voleva questo risultato. Il rigore? In quel momento ho deciso per Nkunku» Allegri commenta la vittoria contro il Como, sottolineando la resilienza della squadra e la scelta di Nkunku dal dischetto. Non fatevi ingannare da Allegri: il commento di Adani spiazza i tifosi rossoneri L'ex difensore nerazzurro ha espresso la sua opinione dopo la vittoria al cardiopalma contro il Pisa: idee inedite su Allegri. Como-Milan, l'accusa di Adani dopo il successo rossonero scatena la polemica L'ex difensore, oggi opinionista, analizza la gara Como-Milan: promuove solo due rossoneri, boccia il gioco di Allegri e spiega i punti di forza di Fabregas. Questa mattina Nicola Nenci e Samuele Nava hanno incontrato Lele Adani per parlare della sua passione verso il gioco del Como