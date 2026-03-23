Life&People.it Esiste un’estetica dello sguardo che non si limita a registrare la realtà, ma la trasfigura in un racconto iper-reale, dove la luce diviene sintassi e l’abito si fa corpo. In un’industria che divora immagini con la voracità di un algoritmo, fermarsi a comprendere chi è il fotogafo di moda Giampaolo Sgura significa decodificare il successo di uno dei rari creatori capaci di bilanciare la precisione quasi architettonica della composizione con la passionalità carnale della sua terra d’origine. Sgura non è semplicemente un fotografo di moda; è un regista di istanti iconici, un autore che ha saputo trasformare il glamour in un linguaggio universale, mantenendo però quell’accento orgogliosamente italiano che rende ogni suo scatto un omaggio alla grande bellezza mediterranea rivisitata in chiave contemporanea. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Giampaolo Sgura: il fotografo che ha ridefinito il glamour internazionale

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