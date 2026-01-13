Stasi era sulla scena del crimine | cosa svela la nuova perizia dei Poggi sulla dinamica del delitto di Garlasco

Una nuova perizia dei Poggi analizza la dinamica dell’omicidio di Garlasco, confermando la presenza di Alberto Stasi sulla scena del crimine. Dario Redaelli, consulente della famiglia Poggi, spiega che il suo lavoro si basa su elementi oggettivi e contribuisce a chiarire i fatti. Questa analisi approfondisce le circostanze del delitto, offrendo un punto di vista professionale e dettagliato sulla vicenda.

