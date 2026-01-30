La polizia ha fermato una donna sospettata di aver messo a segno diversi furti ai danni di anziani tra Ponte a Greve e Sesto Fiorentino. La donna, già nota alle forze dell’ordine, è stata identificata dopo un servizio di osservazione discreto. Ora si indaga per capire se faccia parte di una banda più ampia che agisce nei centri commerciali della zona.

Firenze, 30 gennaio 2026 – Un servizio di osservazione discreto ha portato al fermo di una donna, già nota alle forze di polizia, ritenuta coinvolta in una serie di furti avvenuti tra Ponte a Greve e Sesto Fiorentino. L’operazione è stata condotta dal personale del Commissariato di Rifredi – Peretola, che aveva individuato un’auto sospetta con a bordo quattro persone, seguendone i movimenti. In un primo episodio il gruppo ha fatto ingresso in un centro commerciale di Ponte a Greve, seguendo una donna anziana che spingeva un carrello della spesa con all’interno una borsa. I sospetti l’hanno accompagnata fino al parcheggio sotterraneo, per poi allontanarsi senza destare apparente attenzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti agli anziani, scovata la banda dei centri commerciali

Approfondimenti su Firenze Ponte a Greve

È stata smantellata una banda composta da tre individui specializzata in furti di borse ai danni di anziani, operante tra autogrill e centri commerciali.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Firenze Ponte a Greve

Furti agli anziani con finto carabiniere, sgominata banda. A sorvegliare la base era la capostipite sinti di 96 anniA raccontare lo spaesamento e la vergogna provata dalle vittime è la signora Luciana, nel suo verbale di denuncia del luglio 2023. «Tra le dieci e mezza e le undici del mattino, mentre mi trovavo nell ... ilmessaggero.it

Truffe agli anziani nel Milanese, sgominata la banda del finto carabiniere. Ecco come agiva: il videoI carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal gip di Milano, a carico, fra gli altri, di 21 persone accusate a vario titolo di ... notizie.tiscali.it

Gli sparano per furti d'auto senza 'nullaosta', un arresto a Napoli. Preso l'affiliato agli Aprea che convocò e ferì il ladro ribelle #ANSA - facebook.com facebook

Gli sparano per furti d'auto senza 'nullaosta', un arresto a Napoli. Preso l'affiliato agli Aprea che convocò e ferì il ladro ribelle #ANSA x.com