Come rendere cool un formaggio a latte crudo prodotto esclusivamente in Valle d’Aosta, ottenuto da latte intero e caratterizzato da una pasta morbida e fondente? Con eventi che mescolino il formaggio con il territorio, partendo da Milano e arrivando nelle sue zone di origine. FontinaMi, il format che ha portato la Fontina Dop in città, dopo cinque edizioni milanesi si sposta per la prima volta fuori città e approda a Courmayeur coinvolgendo dieci ristoranti e un rifugio. Il meccanismo resta invariato. Ogni locale propone un piatto fuori menu a base di Fontina Dop e lo accompagna con un amuse-bouche dedicato. Cambia invece il contesto, che qui non è più quello urbano ma quello di origine del prodotto. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - FontinaMi arriva a Courmayeur

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