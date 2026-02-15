Kaki Tree Europe | a Villanova d’Asti messa a dimora di un cachi

Kaki Tree Europe ha piantato un albero di cachi a Villanova d’Asti, in risposta alla richiesta di promuovere la pace e la resilienza. L’evento si è svolto nel centro del paese, dove i cittadini hanno partecipato attivamente alla messa a dimora, portando con sé un simbolico messaggio di speranza. La pianta, proveniente da Nagasaki, rappresenta un gesto di solidarietà tra le comunità e un richiamo alla rinascita dopo le difficoltà.

Un Cachi da Nagasaki Piantato nel Cuore del Piemonte: Un Simbolo di Pace e Resilienza a Villanova d'Asti. Villanova d'Asti si prepara ad accogliere un testimone vivente della storia e un potente simbolo di speranza: un albero di cachi proveniente da Nagasaki, la città giapponese colpita dalla bomba atomica, sarà piantato il 28 febbraio. L'iniziativa, promossa dall'associazione Camminare Lentamente, culmina un percorso che unisce arte, memoria e l'impegno per un futuro di pace, con una mostra, una marcia e una cerimonia di piantumazione. La Storia di un Albero Sopravvissuto. Nel 1945, l'esplosione atomica su Nagasaki distrusse gran parte della città.