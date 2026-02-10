Libertà di stampa? Per Repubblica la minaccia è il suo editore Elkann non la Meloni Ed è sciopero

Oggi “Repubblica” non è in edicola e il sito web resta bloccato. I giornalisti hanno deciso di scioperare, protestando contro quello che considerano un rischio per la libertà di stampa: l’editore Elkann. La decisione ha preso tutti di sorpresa, lasciando i lettori senza il loro quotidiano di riferimento. Lo sciopero durerà fino a domani.

Non è in edicola, oggi, il quotidiano “ Repubblica” e anche il sito è bloccato, e lo sarà fino a domani, per uno sciopero proclamato dai giornalisti della storica testata italiana. La vertenza in atto con la proprietà, la Gedi, e i manager della famiglia Elkann, impegnata nella vendita del giornale, vive una fase particolarmente delicata. Il Cdr, ieri, ha usato parole durissime nei confronti della proprietà, definita “oligarchia” dai giornlisti. “Ormai da settimane la vertenza del nostro giornale è aperta: sappiamo che Exor è in trattativa per la vendita di Gedi con il gruppo greco Antenna – prosegue l’assemblea -. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Le redazioni di Repubblica e La Stampa esprimono nuovamente il loro dissenso nei confronti della presidente del Consiglio e dell’editore, in un contesto segnato dalla cessione del gruppo Gedi.

