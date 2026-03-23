I ballottaggi delle elezioni comunali 2026 in Francia hanno incoronato il candidato socialista Emmanuel Grégoire a nuovo sindaco di Parigi. Succede alla collega di partito Anne Hidalgo alla guida della capitale francese. Netta la vittoria sulla rivale conservatrice Rachida Dati, che ha ammesso la sconfitta. “Parigi non è e non sarà mai di estrema destra”, ha detto Grégoire dopo aver ripetutamente menzionato una “vicinanza” tra Sarah Knafo e la candidata di centrodestra Rachida Dati. “Dovremo ricostruire i legami che la violenza della campagna ha forgiato”, ha aggiunto il deputato socialista. Merci! pic.twitter.comtuSZgYv3CJ — Emmanuel Grégoire (@egregoire) March 22, 2026 Anche Marsiglia resta alla sinistra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Elezioni Francia 2026, il socialista Grégoire nuovo sindaco di Parigi. Rn conquista decine di comuni

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