E’ morto Lionel Jospin | l’ex premier francese aveva 88 anni

E’ morto all’età di 88 anni l’ex primo ministro francese Lionel Jospin. Lo ha riferito la famiglia, come riportano i media transalpini. Premier dal 1997 al 2002, durante la presidenza di Jacques Chirac, primo segretario del Partito Socialista dal 1981 al 1988 e nuovamente dal 1995 al 1997, Jospin si candidò senza successo alla presidenza nel 1995 e nel 2002. Lo scorso gennaio aveva annunciato di essersi sottoposto a un “serio intervento chirurgico” senza però rivelarne i dettagli. Melénchon: “È stato un esempio di rigore e dedizione al lavoro”. Tra le prime reazioni quella del leader di La France Insoumise Jean-Luc Melénchon. “Apprendo con tristezza della scomparsa di Lionel Jospin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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