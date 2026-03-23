Roma, 23 marzo 2026 - Leonid Radvinsky, il proprietario della piattaforma per adulti OnlyFans, è morto. L’imprenditore ucraino-americano aveva solo 43 anni, ma da anni combatteva contro un cancro. "Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la morte di Leo che si è spento serenamente dopo una lunga battaglia contro il cancro", ha dichiarato un portavoce di OnlyFans. La sua famiglia ha chiesto rispetto per la propria privacy in questo momento difficile, fa sapere la società. Radvinsky, aveva acquistato nel 2018 la Fenix International Limited, la società madre di OnlyFans, dai suoi fondatori britannici Tim Stokely e suo padre Guy Stokely, diventandone amministratore e azionista di maggioranza con il 75%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Leonid Radvinsky è morto. Il proprietario di OnlyFans aveva solo 43 anni

Articoli correlati

Morto Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans aveva 43 anniÈ morto a 43 anni Leonid Radvinsky, imprenditore ucraino-americano e proprietario di OnlyFans.

Leonid Radvinsky, il proprietario di OnlyFans è morto a 43 anni. «Si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro»«Siamo profondamente rattristati nell'annunciare la scomparsa di Leonid Radvinsky», ha dichiarato un portavoce.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Leonid Radvinsky

È morto Leonid Radvinsky, il fondatore di OnlyFans aveva un tumore. L’azienda è stata valutata a 5.5 miliardi di dollari, inclusi i debitiL'imprenditore ucraino-americano si è spento dopo una lunga battaglia contro il cancro. La piattaforma valutata 5,5 miliardi di dollari ... ilfattoquotidiano.it

Leonid Radvinsky è morto. Il proprietario di OnlyFans aveva solo 43 anniL’imprenditore ucraino-americano da anni combatteva contro un cancro. Aveva acquistato la piattaforma nel 2018 ... quotidiano.net