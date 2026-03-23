è finita coSI’

Per sempre giovani. Questo No è una vittoria dei ragazzi che vogliono contare Chi vota Sì e chi vota No al referendum? Conterà molto anche l’istinto delle persone Referendum – Il gelo a destra dopo la sconfitta, Meloni: “Rispettiamo gli italiani”. Festeggia il No, Conte: “Vince il campo progressista” Referendum, il boom dell’affluenza: è al 58,9%. Il traino delle grandi città e delle regioni del Centro e del Nord HA STRAVINTO IL NO: QUASI IL 54%GLI ITALIANI SALVANO LA COSTITUZIONERespinto l'assalto alla magistratura: prima sconfitta per Meloni Boom di affluenza. Grosso (Comitato No): "Ha perso chi voleva affievolire indipendenza toghe". Esultano le opposizioni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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