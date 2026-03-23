Da Loretta Goggi con Maledetta Primavera (1981) a Laura Pausini con Io canto (2006), sono tantissimi gli artisti, italiani e non, che celebrano attraverso le loro canzoni, molte delle quali diventate delle vere e proprie hit, la primavera che inizia ufficialmente il 21 marzo con l’equinozio di primavera e che porta con sé l’inizio delle belle giornate. Con l’arrivo della primavera le giornate iniziano ad allungarsi, il sole inizia a scaldarle sempre di più, le piante rifioriscono e la natura rinasce. La primavera è la stagione preferita da molti e anche gli artisti lo dimostrano, celebrandola attraverso delle canzoni, molte delle quali hanno fatto la storia della musica. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - È arrivata la primavera: cinque canzoni che la celebrano

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