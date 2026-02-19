U2 la sorpresa di ‘Days Of Ash’ | cinque canzoni come una bussola nel caos del mondo

Il gruppo U2 ha appena pubblicato ‘Days Of Ash’, un album che sorprende con cinque canzoni intense, capaci di guidare gli ascoltatori tra le difficoltà del mondo attuale. La band irlandese, nota per il suo impegno sociale, ha scelto di affrontare temi come l’ingiustizia e la crisi ambientale. Le nuove tracce si distinguono per melodie orecchiabili e testi diretti, che riflettono le tensioni di oggi. La pubblicazione arriva in un momento di grande fermento politico e sociale, offrendo uno sguardo critico sulla realtà.

Scriveva negli anni '80 nella prefazione al primo libro dedicato in Italia agli U2 Davide Sapienza, giornalista, scrittore e primo biografo italiano della band irlandese, che quello dublinese era un gruppo antenna. Quelle parole impresse su un volume delle edizioni Arcana, pionieri nel nostro paese della saggistica rock, risuonano oggi, a una distanza di tempo siderale, mentre tutto sembra cambiato, nell'era dei social, con il rock che appare come qualcosa di residuale nella cultura popolare, da reduci 'boomer'. Eppure, alla vigilia della celebrazione dell'impero di Donald Trump, con il presidente Usa che convoca a Washington i leader di mezzo mondo per decidere il futuro del Medioriente con l'Europa che si defila, a tentare di arginare con autorevolezza lo strapotere globale del tycoon sembrano essere restati solo Bono e soci, insieme al monumento vivente americano Bruce Springsteen.